Krp tutkii epäiltyä törkeää dopingrikosta – urheilukassillinen testosteronia ja anabolisia steroideja takavarikoitiin vantaalaismiehen kotoa

Kotimaa

Krp tutkii epäiltyä törkeää dopingrikosta – urheilukassillinen testosteronia ja anabolisia steroideja takavari





Keskusrikospoliisin (Krp) tutkinnassa on epäilty törkeä dopingrikos, jossa epäillään salakuljetetun suurin määriä dopingaineita Latviasta Suomeen.Krp:n takavarikoimista dopingaineista suurin osa on testosteronia ja anabolisia steroideja.Esitutkinnan perusteella epäillään, että Suomeen salakuljetettiin viime syksyn aikana kahdella eri kerralla yhteensä yli 800 käyttöjakson verran eri dopingaineita, joita poliisi sai takavarikoitua yli 500 käyttöjakson verran. Törkeänä dopingrikoksen kriteerinä pidetään kymmentä käyttöjaksoa.Tavaran epäillään tulleen Suomeen Latviasta, jossa 47-vuotiaan latvialaismiehen epäillään järjestäneen salakuljetuksen lähettämällä pahvilaatikoihin pakatut aineet kuriiriyrityksen välityksellä Kaakkois-Suomessa sijaitsevaan hotelliin.Tämän jälkeen hänen epäillään matkustaneen Suomeen ja hakeneen pahvilaatikot hotellista. Hänen epäillään välittäneen aineet noin 50-vuotiaalle vantaalaismiehelle. Vantaalaismiehen epäillään myyneen dopingaineet eri puolille Suomea. Hotellin henkilökuntaa ei epäillä rikoksesta.Poliisi takavarikoi 50-vuotiaan vantaalaismiehen asunnosta dopingaineita ja yli 10 000 euroa rahaa. Rahojen epäillään olevan peräisin dopingaineiden myynnistä.Poliisin epäilyn mukaan mies on myynyt aineita eteenpäin satojen käyttöjaksojen verran. Miehen omaisuutta on lisäksi määrätty vakuustakavarikkoon useiden kymmenien tuhansien eurojen arvosta.Esitutkinnan aikana poliisi takavarikoi myös 21-vuotiaan vantaalaismiehen asunnosta suuren erän dopingaineita, joiden epäillään olevan peräisin 50-vuotiaalta vantaalaismieheltä.Molempien vantaalaismiesten epäiltyä törkeää dopingrikosta koskevat esitutkintapöytäkirjat on toimitettu syyteharkintaan Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon. Dopingaineiden salakuljetuksesta ja eteenpäin välittämisestä epäiltyä 47-vuotiasta latvialaismiestä ei ole toistaiseksi tavoitettu.