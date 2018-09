Kotimaa

Nainen viilteli kaulaa ja löi pakenevaa miestä useasti veitsellä – syyte tapon yrityksestä

Nainen on myöntänyt teon.

Nainen viilsi miehen kaulaa ja löi tätä veitsellä useita kertoja Savonlinnan Punkaharjulla heinäkuussa, syyttäjä sanoo haastehakemuksessa. Naista syytetään tapon yrityksestä.



Syytteen mukaan viilto ja ainakin ensimmäiset kolme lyöntiä tapahtuivat pihalla, minkä jälkeen mies lähti pakoon. Syytteen mukaan nainen otti miehen kiinni ja löi tätä uudestaan veitsellä ainakin kolme kertaa.



– (Mies) on onnistunut torjumaan iskuja osittain käsillään, jolloin kaksi ensimmäistä iskua on osunut pinnallisesti vasemmalle (miehen) leukaan ja kaulalle, syytteessä kuvataan.



Nainen oli vahvasti päihtynyt ja hermostunut miehelle, haastehakemuksessa sanotaan. Poliisi kertoi aiemmin, että nainen on myöntänyt teon.