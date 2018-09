Kotimaa

Ilmatieteen laitokselta myrskyvaroitus, aallokkovaroitus ja varoitus korkeasta merivedestä

Lunta ja räntää pohjoisessa

Ilmatieteen laitos on antanut myrskyvaroituksen Suomenlahden itä- ja länsiosiin. Aamupäivästä alkaen merellä esiintyy lounaismyrskyä ja tuuli puhaltaa 21 metriä sekunnissa. Suomenlahdelle on myös annettu aallokkovaroitus ja varoitus korkeasta merivedestä. Myös Pohjois-Itämeren itä- ja länsiosiin sekä Saaristomerelle on annettu myrskyvaroitus.Voimakas matalapaine liikkuu keskiviikkoillan ja torstain aikana Suomen yli itään. Länsituuli alkaa voimistua myrskypuuskiin keskiviikkoiltana länsirannikon maakunnissa ja yöllä muualla maan etelä- ja keskiosassa.Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla länsituuli on vaarallisen voimakasta iltayöllä, jolloin tuulen nopeus puuskissa on 20 metriä sekunnissa. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla tuulen voimakkuus yltyy 15 metriin sekunnissa aamupäivästä alkaen.Maan lounaisimmassa osassa voi tulla sade- ja ukkospuuskia tänään alkuillasta. Sadealueen jälkeen puuskainen, länsiluoteinen tuuli voimistuu lännestä alkaen. Puuskat ovat voimakkuudeltaan 15–20 metriä sekunnissa, maan etelä- ja keskiosassa 17–22 metriä sekunnissa. Tuulenpuuskat aiheuttavat paikoin sähkökatkoja maan etelä- ja keskiosassa, varsinkin järvien länsirannoilla.Ensilumi satoi eilen Enontekiön Kilpisjärvellä. Aamun havainnossa oli Ilmatieteen laitoksen mukaan kaksi senttimetriä lunta. Pohjois-Lapin tunturiseudulla ja Enontekiön kunnassa sataa päivän aika lunta ja räntää 5–10 senttimetriä. Ilmatieteen laitos varoittaa huonoista ajokeleistä. Matalapaineen jälkeen sää jatkuu pari astetta tavallista kylmempänä.Yöpakkasia tai hallaa voi esiintyä jopa maan eteläosissa, erityisesti perjantain ja lauantain vastaisina öinä.