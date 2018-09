Kotimaa

Poliisi epäilee: Nainen suunnitteli ja valmisteli koko perheensä surmaa Pohjois-Karjalassa 26.9. 9:23

Joensuun poliisin mukaan nainen on vangittu epäiltynä.

Joensuun poliisi kertoo, että se epäilee pohjoiskarjalaisen naisen suunnitelleen koko perheensä surmaa.



Poliisi on tiedotteen mukaan suorittanut loppukesän ja alkusyksyn aikana esitutkintaa tapauksessa, jossa 34-vuotiaan naisen epäillään suunnitelleen ja valmistelleen perheensä surmaamista.



Perheeseen on poliisin mukaan kuulunut aviomies ja alle 6-vuotias lapsi.



Esitutkinnan perusteella rikoksesta epäillyn tarkoituksena on ollut surmata läheisensä sytyttämällä tulipalo perheen yhteisessä kodissa. Perheen yhteinen koti on Pohjois-Karjalassa haja-asutusalueella.



