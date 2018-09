Turvallisuuspoliittiselta asiantuntijalta suorat sanat: Saarikauppojen tarkoitus ei ole miellyttävä – ”Ei tarvitse kuin katsoa karttoja”

Kotimaa

ja suojelupoliisi ovat jo vuosia tarkkailleet kotietsintäoperaation kohteeksi viime viikonvaihteessa joutuneen Airiston Helmi -yhtiön toimintaa Suomen meriliikenteen strategisen syväväylän lähettyvillä. Virallisesti yhtiötä tutkitaan kuitenkin talousrikoksista.Miten venäläistaustaisen yhtiön omistukset voisivat olla uhka Suomen turvallisuudelle? IS kokosi yhteen kysymyksiä ja vastauksia poikkeuksellisesta tutkinnasta.

Mikä merkitys kiinteistöjen sijainnilla on?

Syväväylä Turkuun ja Naantaliin on sotilaallisesti tärkeä. Turku on saariston hyvin suojaama satama, toisin kuin useimmat muut Suomen rannikon satamat. Naantalissa on Suomen huoltovarmuudelle tärkeä öljynjalostamo. Toinen rannikkolaivaston tukikohdista on Pansiossa, jonne tukeutuu suuri osa merivoimien taistelualuksista.

Voisiko kiinteistöjä käyttää sotilaallisesti Suomea vastaan?

Kyllä, useiden eri arvioiden mukaan.– Ihan varmasti näillä kiinteistökaupoilla on selkeä tarkoitus, eikä se tarkoitus ole meidän kannaltamme mitenkään miellyttävä, sanoi kokenut turvallisuuspolitiikan asiantuntija tiistaina IS:lle. Asemansa vuoksi hän ei halunnut esiintyä omalla nimellään.– Ei tarvitse muuta kuin katsoa karttoja… Ei kai voi muuhun käsitykseen päästä kuin että kiinteistöjen ostot on tarkoituksella tehty, ja ne ovat juuri avainpaikoilla ja solmukohdissa.Näin puolestaan arvioi puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva https://www.is.fi/henkilo/Ilkka+Kanerva eilen Ylen Ykkösaamussa:– Siellä operoidaan merellä veden pinnalla, operoidaan veden pinnan alapuolella ja sitten operoidaan maakiinteistöjen kautta. Näiden yhteenlaskettu summa ei ole kovin miellyttävää katsottavaa.

Miten Venäjä voisi toimia kiinteistöistä?





– Ensinnäkin niistä voi tietenkin tiedustella. Jos tulisi konkreettinen tilanne, jossa syntyisi kriisi, ja kriisin taso nousisi, niin niistä voi estää sellaisia asioita, joita Suomen viranomaiset tekisivät harmaan alueen kriisin tullessa, asiantuntija arvioi.Harmaalla alueella tarkoitetaan kiristynyttä tilannetta turvallisuusympäristössä: aikaa ennen avoimen sodan puhkeamista. Tällöin Suomi ryhtyisi muun muassa kohottamaan valmiutta, varautumaan tehostetusti hybridivaikuttamiseen ja yllätysiskuihin, tekisi reservin liikekannallepanoon liittyviä toimia sekä joukkojen ja kaluston siirtoja.Saariston avainkohteista vastustaja voisi yrittää estää, tai ainakin hankaloittaa Suomen meriliikennettä. Keinoja voisivat olla miinoitukset, sabotaasi-iskut tai vaikkapa suurikokoisen aluksen upottaminen keskelle kapeaa syväväylää.

Mitä muuta merkitystä alueella on Suomelle?





Saaristomerellä kulkee yksi Suomen tärkeistä tietoliikennekaapeleista länteen. Kriisitilanteessa vastustaja saattaisi pyrkiä katkaisemaan tämän yhteyden.– Kaikki yhteytemme ulkomaailmaan kulkevat käytännössä meressä, kirjoitti turvallisuuspolitiikkaa seuraava blogisti Ari Pesonen https://www.is.fi/henkilo/Ari+Pesonen vuonna 2015.– Venäjällä on todennäköisesti suunnitelma lännelle tärkeiden tietoliikennekaapelien vaurioittamisesta ja katkaisemisesta kriisi- tai sotatilanteessa. Kyseessä ei olisi enää hybridisodasta vaan todellisesta, vaikkapa pommituksiin verrattavissa olevista sotatoimista.

Voiko uhkakuva liittyä Ahvenanmaahan ja sen puolustukseen?

Kokenut suomalaisasiantuntija pitää tätä mahdollisena. Ahvenanmaa on strategisesti tärkeä ja kansainvälisin sopimuksen demilitarisoitu alue, jonka Suomi on varautunut ottamaan sotilaallisesti haltuun ennen kuin muut ehtivät tehdä sen. Miehittääkseen Ahvenanmaan nopeasti puolustusvoimat tarvitsee todennäköisesti Saaristomeren syväväylää.Upseeriliiton puheenjohtajan Ville Viidan https://www.is.fi/henkilo/Ville+Viidan mukaan Ahvenanmaan puolustus ja mahdollinen miehitys voidaan sodan uhatessa hoitaa muualtakin Suomesta:– Sanoisin, että kaikki munat eivät ole samassa korissa, Viita sanoi tiistaina IS:lle.

Ovatko venäläistahot tehneet epäiltyjä kiinteistökauppoja muualla?

IS:n asiantuntijalähteen mukaan tilanne on samanlainen muuallakin maassa, esimerkiksi Keski-Suomessa.– Kun laittaa päällekkäin kartan, jossa on meidän sensitiivisiä kohteita ja kartan sieltä, mistä on ostettu kiinteistöjä, niin nehän menevät päällekkäin yksi yhteen.Samaa mieltä on Upseeriliiton puheenjohtaja Viita.– Kääntäisin katseen myös muualle Suomeen, näin voi käydä missä vaan.