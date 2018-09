Kotimaa

Keskiviikkon on sateinen ja tuulinen – päivälämpötila on tavanomaista alempi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sää on sateinen ja suuressa osassa maata hyvin länsilounaisen tuulinen. Pohjois-Lapissa sataa myös lunta.Iltapäivällä sää alkaa lännessä poutaantua, tosin maan keskiosassa vain ohimenevästi. Idässä sataa paikoin runsaasti. Pohjois-Lapissa ilmavirtaus on itäkaakkoinen, mikä osaltaan myös suosii lumisempaa sadetta.Päivälämpötila on pari kolme astetta tavanomaista alempi, sen sijaan yölämpötila on tuulisessa sekä laajalti pilvisessä ja sateisessa säässä vähän ajankohdan keskiarvoa korkeampi.Yön kuluessa Lapissa voimistuu kylmä pohjoistuuli ja lumisateen mahdollisuus kasvaa. Etelämpänä tuulee voimakkaasti luoteesta.Torstaina iltapäivällä sataa enää Lapin itärajalla ja Koillismaalla räntää tai lunta, Kainuussa räntää ja Pohjois-Karjalassa vettä. Luoteistuuli heikkenee vähitellen. Myöhemmin illalla lounaisimpaan Suomeen leviää jo vesisade.Perjantaiyönä etelässä sataa vettä. Perjantaina päivällä kylmä luoteistuuli on edelleen melko voimakasta ja puuskaista. Pilvisyys vaihtelee, ja jokunen vesi- tai räntäkuuro voi siellä täällä tulla. Pohjois-Suomenn itärajalla voi sadella lunta.Torstaina Skandinavian eteläosassa on itään liikkuva matalapaine. Sen jälkipuolella Brittein saarille virtaa viileämpää ilmaa. Mantereisessa Länsi- ja Keski-Euroopassa sitä vastoin vallitsee lämmin läntinen ilmavirtaus. Itäisellä Välimerellä on viileää ja paikoin epävakaista.