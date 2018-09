Kotimaa

Poliisi salakuunteli perusteettomasti taposta uudelleen epäiltyä miestä

Pohjois-Savon käräjäoikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hovioikeuden

Poliisi

Mies

Tämän erikoisen tapauksen juuret johtavat Kuopioon ja vuoden 2016 maaliskuuhun, jolloin suomalaismies kuoli epäselvissä olosuhteissa.Poliisi epäili, että mies olisi tapettu yksityisasunnossa. Epäilyksen mukaan hänet olisi laitettu tapon jälkeen satalitraiseen merimiessäkkiin, jolla hänet olisi kuljetettu tapahtumapaikan lähellä sijainneeseen kellarivarastoon. Miehen ruumis löydettiin 18.4.2016.Poliisi aloitti rikostutkinnan, ja syyttäjä nosti syytteet. Syyttäjä syytti vuonna vuonna 1961 syntynyttä kuopiolaismiestä taposta ja hautarauhan rikkomisesta. Syytteen mukaan mies olisi aiheuttanut uhrinsa kuoleman potkimalla ja nyrkeillä lyömällä eri puolille vartaloa.hylkäsi tapposyytteen. Riittävää näyttöä henkirikoksesta ei saatu. Mies sai 50 päiväsakon tuomion hautarauhan rikkomisesta. Se teki hänen tuloillaan 300 euroa. Mies syyllistyi siis siihen, että hän kuljetti ruumista merimiessäkissä.Asia eteni Itä-Suomen hovioikeuteen. Myös se hylkäsi tapposyytteen, mutta hautarauhan rikkominen pysyi ennallaan. Oikeuden mielestä kuolinsyy jäi epäselväksi.– (Uhrin) päähän, vartaloon ja raajoihin on kohdistunut ulkoista mekaanista väkivaltaa ja että hän on ollut jo kuollut, kun hänet on pantu säkkiin. Tutkimuksen ja rekonstruktion perusteella ruumiiseen on tullut vielä kuoleman jälkeen ruhjeita. Selvittämättä on sen sijaan jäänyt, mistä vammoista ja millä tavoin hänen kuolemansa on aiheutunut.– Näin ollen hovioikeus katsoo, kuten käräjäoikeus, että (uhrin) kuolinsyy on jäänyt selvittämättä. Näyttämättä on siten jäänyt myös se, että syytteessä kuvatut nyrkeillä lyömiset ja potkimiset olisivat aiheuttaneet (uhrin) kuoleman, Itä-Suomen hovioikeus päätti.tuomio jäi lainvoimaiseksi, eli lopulliseksi.Suomen lain mukaan lainvoiman saanut tuomio voidaan kuitenkin purkaa, jos oikeudessa pystytään esittämään esimerkiksi uusi todiste, joka osoittaisi väitetyn rikoksen tapahtuneen.Itä-Suomen poliisi aloittikin tässä tapauksessa rikostutkinnan kaikessa hiljaisuudessa uudelleen. Tutkinnan kohteeksi joutui sama mies, joka oli todettu jo oikeudessa syyttömäksi. Asiaa tutkittiin taas tappona.haki asiassa salaisia pakkokeinoja tämän vuoden maaliskuussa, ja sai niihin oikeudelta luvan. Poliisi sai luvan esimerkiksi kuunnella miehen puhelinta sekä asuntoa.Perusteiksi poliisi mainitsi, että se olisi saanut uutta tietoa epäillyn rikoksen tueksi. Poliisi oli kuullut henkilöä, joka olisi väittänyt, että mies olisi aiheuttanut uhrille vammoja. Poliisi sai uutta tietoa myös ruumiin siirtämisestä.– Esitutkinnassa osallisena ollut henkilö on kertonut siirtäneensä yhdessä (epäillyn) kanssa (uhrin) ruumiin säkissä varastotiloihin.– (Epäillyn) kanssa käytyjen keskustelujen kautta kuultavalle on syntynyt käsitys, että (epäillyllä) on osuutta (uhrilla) todettuihin vammoihin.– (Epäilty) on jättänyt esitutkinnassa ja oikeudenkäynneissä kertomatta, että ruumista olisi ollut siirtämässä muita henkilöitä, poliisin oikeuteen jättämissä pakkokeinovaatimuksissa luki.sai myöhemmin kuulla poliisin käyttämistä pakkokeinoista. Hän kanteli Itä-Suomen hovioikeuteen poliisin käyttämistä pakkokeinoista.Mies kiinnitti kantelussaan huomiota poliisin tekemään virheeseen. Poliisin jättämässä pakkokeinovaatimuksessa luki, että mies olisi aiemmin tuomittu Pohjois-Savon käräjäoikeudessa taposta, vaikka tosiasiassa tapposyyte oli kaatunut.Lisäksi poliisi esitti käräjäoikeudelle pakkokeinovaatimuksen perusteena sen, että miestä epäiltäisiin uudelleen taposta. Hovioikeudessa poliisi väitti, että miestä epäiltäisiinkin lievemmästä rikoksesta, eli törkeästä pahoinpitelystä.Itä-Suomen hovioikeus antoi asiaan ratkaisun tänään tiistaina. Se totesi, ettei poliisilla ollut perusteita televalvontaan, telekuunteluun eikä asunnon tekniseen kuunteluun. Hovioikeus kumosi siten käräjäoikeuden myöntämät pakkokeinoluvat.– Poliisin käräjäoikeudelle esittämien vaatimusten perusteina ei ole esitetty mitään sellaisia uusia seikkoja, jotka antaisivat syyn epäillä (miestä) taposta, hovioikeus totesi.Se, olisiko poliisi voinut käyttää kyseisiä pakkokeinoja törkeän pahoinpitelyn selvittämiseksi, hovioikeus ei voinut ottaa kantaa, koska pakkokeinoja oli haettu epäillyn tapon selvittämiseksi.