Maanteillä nähdään pian kameratolppia, jotka kykenevät ”tekemään vaikka mitä” – näin jäljittävä peltipoliisi toimii

Kotimaa

Maanteillä nähdään pian kameratolppia, jotka kykenevät ”tekemään vaikka mitä” – näin jäljittävä peltipoliisi t

Kiireiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perinteiset

Ikävä kyllä silti on vielä ihmisiä, jotka ajavat ylinopeutta.





Tarkkaa

Teknisesti laite pystyy tekemään vaikka mitä, mutta haluamme testata ja varmistaa, että kaikki toimii.

Ajatuksena