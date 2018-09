Kotimaa

Airiston Helmen ensimmäinen vangitsemiskäsittely alkoi videon välityksellä

Airiston Helmen rahanpesututkintaan liittyvien vangitsemisvaatimusten käsittely on alkanut yhtä aikaa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa ja Vantaan käräjäoikeuden tiloissa Vantaan Tikkurilassa.Oikeuden jäsenet ja henkilökunta ovat Turussa. Vaatimukset esittävä keskusrikospoliisin (KRP) rikoskomisario, vangittavaksi vaaditut epäillyt, heidän avustajansa ja tulkit sen sijaan ovat Vantaalla. Istunto toteutetaan videoyhteyden avulla.Vantaalle on kerääntynyt toistakymmentä median edustajaa. He pääsivät istuntosaliin toviksi ennen kuin käräjäoikeus julisti käsittelyn salaiseksi.epäillyillä on kytköksiä talousrikosepäilyjen kohteena olevaan Airiston Helmeen. Ensimmäisenä oikeuden eteen tuotiin 36-vuotias venäläinen mies, joka on ollut vähän aikaa Airiston Helmen hallituksessa vuonna 2016.Farkkuihin ja harmaaseen puseroon pukeutunut epäilty peitti kasvonsa kuvaajilta Tuulilasi-lehdellä. Miehen avustaja ei ennen käsittelyn alkua halunnut kommentoida rikosepäilyä.Myöhemmin iltapäivällä vangittavaksi esitetään 51-vuotiasta virolaista miestä.KRP vaatii tässä vaiheessa molempia vangittavaksi lievemmällä syytä epäillä -perusteella. Tällä perusteella vangittua vastaan pitää viikon kuluessa esittää lisää näyttöä tai hänet pitää vapauttaa.Poliisi epäilee miehiä törkeästä rahanpesusta, jonka alkamisajankohta on marraskuussa 2011 samana päivänä, jolloin Airiston Helmi Oy rekisteröitiin Suomen kaupparekisteriin.