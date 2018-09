Huonosti kiinnitetty pyörätuoli kaatui ja vanhus löi päänsä – palvelubussin kuljettajalle sakot kuolemantuottamuksesta

Kotimaa

Huonosti kiinnitetty pyörätuoli kaatui ja vanhus löi päänsä – palvelubussin kuljettajalle sakot kuolemantuotta

Päijät-Hämeen käräjäoikeus totesi kuljettajan aiheuttaneen huolimattomuudellaan vanhuksen kuoleman syyskuussa 2016 Heinolassa.Pyörätuoli kiinnitetään vöillä lattiassa oleviin kiskoihin. Vöitä on pyörän etu- ja takapäässä kaksi kappaletta.Kuljettaja ei ollut kiristänyt vöitä, minkä vuoksi tuoli liikahti ja kaatui ajon aikana, ja vanhus löi päänsä vakavin seurauksin.Kuljettaja olisi vienyt vanhuksen heti hoitoon, mutta hän halusi mennä kotiinsa ja toimitettiin hoitoon vasta myöhemmin.Sairaalassa todettiin vanhuksen saaneen aivojen kovakalvonalaisen verenvuodon ja aivoruhjeita. Mies kuoli kolme päivää onnettomuuden jälkeen. Vanhus olisi muutaman päivän kuluttua täyttänyt 90 vuotta.Oikeudessa kuultiin todistajana katsastusaseman päällikköä, joka oli todennut auton laitteet asianmukaisiksi, mutta kuljettaja oli jättänyt kiinnitysvyöt kiristämättä.Kuljettaja myönsi syyllisyytensä. Oikeus tuomitsi hänet syyttäjän vaatimusten mukaisesti 60 päiväsakkoon. Sakkosummaksi tuli 1200 euroa.Tapahtuma järkytti kuljettajaa niin, että hän on luopunut invakuljetuksista.Kuljettaja määrättiin maksamaan noin 4000 euron korvaukset omaisille. Summasta huomattava osa on hautauskuluja.Käräjäoikeus käsitteli jutun tiistaina.