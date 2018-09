Kotimaa

Alokas käytti halventavaa kieltä Kankaanpäässä – naisalikersantti kuuli ja vaati 2000 euron korvausta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alokkaan

Episodi tapahtui muonituskeskuksessa.Miesalokas ruokaili palvelustoverinsa kanssa, jolloin hän sanoi ”vitun neekerit”. Samaan aikaan naisalikersantti käveli miesalokkaiden ohitse, ja hän kuuli huudon.Nainen katsoi alokkaita kohti, jolloin he nauroivat naiselle.Alokas myönsi oikeudessa käyttäneensä kyseisiä sanoja. Naissotilas oli sitä mieltä, että sanat olisivat nimenomaisesti kohdistuneet häneen. Naisalikersantin mukaan alokkaan sanat aiheuttivat hänelle kärsimystä. Hän vaati mieheltä 2000 euron kärsimyskorvauksia.Oikeus tulkitsi asian niin, ettei alokas kohdistanut sanoja nimenomaisesti naiseen. Alokkaan mukaan hän käytti kyseisiä sanoja, kun hän jutteli alokastoverinsa kanssa ulkomaalaisten ajotyylistä. Mies ei kertomansa mukaan kuitenkaan tiennyt naissotilaan läsnäolosta.kaverin mukaan nauraminen johtui siitä, että he arvelivat neekeri-sanan käytöstä koituvan ongelmia. Oikeus uskoi miehen ja tämän palvelustoverin puheita. Oikeuden mukaan miehen puheet eivät siten aiheuttaneet naiselle kärsimystä, eikä miehen tarvitse siten maksaa naiselle korvauksia.Oikeuden mukaan mies syyllistyi rumalla kielenkäytöllään kuitenkin palvelusrikokseen, koska hän ei noudattanut Puolustusvoimien laatimaa palvelusohjesääntöä.Siinä todetaan, että ”Henkilön tai henkilöstöryhmän tarkoituksellinen loukkaaminen tai vihamielisen ja loukkaavan ilmapiirin luominen on kiellettyä. Epäasiallinen ja halventava kielenkäyttö on kiellettyä."Satakunnan käräjäoikeus mätkäisi 19-vuotiaalle miehelle palvelusrikoksesta 10 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 60 euroa. Oikeus antoi asiassa tuomion reilu viikko sitten. Tuomio ei ole lainvoimainen, sillä 21-vuotias naissotilas on ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon.