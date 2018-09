Kotimaa

Täällä Paraisten epäillyt kuulevat ratkaisunsa, vangitaanko heidät vai ei

Vangitsemisvaade liittyy keskusrikospoliisin ja muiden viranomaisten isoon viikonloppuiseen operaatioon Turun saaristossa. Kotietsintöjä tehtiin viikonlopun aikana yhteensä 17 kohteessa mantereella ja saarissa.– Kohteista takavarikoitiin muun muassa asiakirjoja ja tallennusvälineitä niin paljon, että niiden läpikäyminen ja tutkiminen kestävät pitkään, luultavasti vähintään ensi kevään, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastajaEsimerkiksi yhdestä kotietsintäkohteesta poliisi löysi noin puoli miljoonaa euroa käteistä rahaa.Poliisi vaatii miehiä vangittaviksi epäiltyinä törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta syytä epäillä -perusteella. Miehet ovat tutkinnan kohteena olevan yrityksen työntekijöitä. Toinen heistä on Viron ja toinen Venäjän kansalainen. Miehet ovat 36- ja 51-vuotiaita.Poliisi ei ole kommentoinut julkisuuteen tutkinnan kohteena olevan yrityksen nimeä. Julkisuudessa esillä on ollut kuitenkin Airiston Helmi -niminen yritys, jonka kiinteistöjä on Paraisilla.Poliisi epäilee, että suomalaisessa osakeyhtiössä on pesty useita miljoonia euroa rahaa. Poliisi epäilee, että yritys on käyttänyt pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.Miehiä vastaan käytävä vangitsemisoikeudenkäynti pidetään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tiistai-iltapäivällä. Ensimmäinen istunto alkaa yhdeltä ja toinen tuntia myöhemmin.Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lähettämän tiedotteen mukaan vangittavaksi vaaditut miehet eivät ole itse läsnä oikeudessa Turussa, vaan heitä kuullaan videon välityksellä Vantaan käräjäoikeudesta, jossa paikalla on myös vangitsemisvaatimuksen esittäjä.Keskusrikospoliisi on tutkinnallisista syistä pyytänyt käsittelyn toimittamista yleisön läsnäolematta.