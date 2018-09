Kotimaa

Tasavallan presidentti Niinistön tiedotustilaisuus

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on saapunut New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen. Hän pitää suomalaisille toimittajille tiedotustilaisuuden kello 17.30. ISTV näyttää sen suorana lähetyksenä. Suora lähetys on päättynyt.