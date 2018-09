Poliisi on aloittanut Kiihtelysvaaran kirkkopalon teknisen tutkinnan – koirat havaitsivat raunioissa mahdollisia jälkiä palavista nesteistä

Kotimaa

Poliisikoirat havainneet Kiihtelysvaaran kirkon raunioissa mahdollisia jälkiä palavista nesteistäKiihtelysvaaran kirkkopalon tutkinnassa on käynyt ilmi, että sytyttämisessä on mahdollisesti käytetty palavia nesteitä, kertoo poliisi. Löytö vahvistaa epäilyjä, että paloon liittyy rikos.Tapahtumapaikkatutkinnassa on käytetty kahta poliisin palokoiraa, jotka ovat havainneet mahdollisten palavien nesteiden jäänteitä. Koirien ilmaisemisista kohdista otetaan näytteitä, jotka lähetetään seuraavaksi laboratorioon tutkittavaksi.Kiihtelysvaaran vuonna 1770 valmistunut puukirkko tuhoutui sunnuntaiaamun tulipalossa täysin.