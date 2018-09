Kotimaa

Venäläismediat: Yksi Venäjän kansalainen pidätetty Airiston suuroperaatiossa

Uutistoimisto Ria Novosti kertoo saaneensa vahvistuksen, että yksi Turun saariston kotietsinnöissä pidätetty henkilö on Venäjän kansalainen.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005839270.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005839258.html