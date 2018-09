Kotimaa

Mies otti peltipoliisin sakot kontolleen, jotta kaverilta ei lähtisi kortti – tällaiset voivat olla seuraukset

Ystävän mielestä ajokortin menettäminen pienistä ylinopeuksista olisi haitannut kohtuuttomasti lasten harrastuksiin kuskausta ja pitkin Suomea toimivan oman yrityksen pyörittämistä.

Vaikka sovittaisiinkin, että minä en voi sitä sakkoa ottaa ja joku muu ottaa sen sakon kontolleen, niin sakkoja ei voi siirtää toisen nimiin.

Asianajaja: ”Pelkällä sakon maksamisella ei syyllisty rikokseen”

”Vertailemme ylinopeuskameran kuvaa näihin lomakkeen tietoihin”

Tällaisia (tietoisia harhautuksia), joissa poliisi pääsisi selville henkilön valehtelusta, ei tule poliisin tietoon usein.