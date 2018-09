Kotimaa

Viikko alkaa koleassa säässä – päivälämpötila on 10 asteen tuntumassa

Maanantaina sää on maan etelä- ja keskiosassa aurinkoista ja poutaista, paikoin pilvisyys voi vaihdella.Pohjoisessa tulee jokunen sadekuuro pilvisyyden ollessa runsaampaa, Lapin yli itään liikkuu yhtenäisempiä sateita. Luoteistuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on 10 asteen tuntumassa, Lapissa paikoin alle 5 astetta.Tiistaina sää on aluksi poutaista ja suuressa osassa maata selkeää. Iltapäivällä Pohjanmaalle sekä Länsi-Lappiin saapuu pilvisyys- ja sadealue lännestä.Illan kuluessa sateet liikkuvat maan itä- ja pohjoisosaan. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa noin 10 astetta, muualla maassa 4–9 astetta.Keskiviikkona voimakas matalapaine lähestyy Suomea lännestä. Sää muuttuu koko maassa sateiseksi ja etelälounainen tuuli voimistuu. Illalla sateet painottuvat maan itä- ja pohjoisosaan, lännessä tulee sadekuuroja. Lämpötila on 5–10 astetta, lounaassa hieman enemmän.