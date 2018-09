Kotimaa

Poliisi ei käynnistä esitutkintaa ihmisroskapuheella kohauttanutta Riikka Moilasta vastaan

Oulun poliisi tiedotti maanantaina aamulla, että se on saanut kaksi tutkintapyyntöä siitä, onko kaupunginvaltuutettu Riikka Moilanen syyllistynyt rikokseen. Moilanen käytti 10. syyskuuta pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa puheenvuoron, jossa hän kutsui vähäosaisia ihmisroskaksi.Tutkintapyynnöissä poliisia on pyydetty selvittämään, onko Moilanen syyllistynyt kunnianloukkaukseen ja kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Poliisilaitos ei käynnistä esitutkintaa kummassakaan asiassa, sillä poliisin mukaan asioissa ei ole syytä epäillä rikosta.Poliisi kertoo, että sille on myös tehty rikosilmoitus, jossa sanomalehti Kalevan epäiltiin syyllistyneen kunnianloukkaukseen, kun se julkaisi 12. syyskuuta jutun otsikolla ”Ihmisroskapuhe johti potkuihin”.Poliisin mukaan jutun kuvassa oleva henkilö itse sekä hänen tuttavat olivat tunnistaneet hänet kuvasta. Henkilö vaati asiassa rangaistusta Kalevalle sekä Riikka Moilaselle käyttäessään halventavaa termiä puheessaan.Poliisilaitos ei käynnistä myöskään tästä asiasta esitutkintaa, sillä asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.