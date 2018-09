Kotimaa

Epäilty henkirikos Helsingin Kannelmäessä – yksi kiinni, useita poliisin yksiköitä paikalla





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Helsingin Kannelmäessä epäillään tapahtuneen henkirikos. Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön tekoon liittyen.IS:n kuvaaja on tapahtumapaikalla Kaustisentiellä juna-aseman läheisyydessä. Hän kertoo, että poliisi näkyy suorittavan tutkintaa asuinkerrostalossa. Paikalla on kolme tavallista poliisiautoa ja kaksi tutkijoiden autoa.Myös poliisi vahvisti IS:lle, että paikalla on yhä yksiköitä.– Ihan tavallinen kerrostalo. Osassa ikkunoista on valot päällä, osassa taas ei. Ulkoa on mahdoton yksilöidä, missä poliisi suorittaa tutkintaa, kuvaaja kertoo.– Tosi rauhallista, ei mitään ihmeellistä. Ihan satunnaisia ohikulkijoita tähän aikaan, eikä mitään eristyksiäkään ole.IS:n tietojen mukaan paikalla on aiemmin ollut ambulanssi ja lääkäriyksikkö.