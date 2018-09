Kiihtelysvaaran historiallisen kirkon jälkisammutukset jatkuneet iltaan saakka – poliisi käynnisti rikostutkinnan

Kotimaa

Kiihtelysvaaran historiallisen kirkon jälkisammutukset jatkuneet iltaan saakka – poliisi käynnisti rikostutkin





Poliisi









Pelastuslaitos on jälkisammuttanut Kiihtelysvaaran kirkon raunioita pitkälle iltaan. Joensuun Kiihtelysvaaran 1769–1770 rakennettu puukirkko paloi yöllä täysin raunioiksi.– Siellä on jälkisammutus, ei siellä enää mikään pala mutta vähän savuaa. Varmaan pelastuksen yksiköt pian poistuvat, kertoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari.– Nyt he vähän vaan jäähdyttelevät sitä, että palosyyntutkijat pääsevät aamulla selvittelemään syitä.alkaa heti maanantaiaamuna. Pelastuslaitos ja poliisi tutkivat asiaa yhdessä. Pelastuslaitos tekee palontutkinnan kaikista paloista. Tutkinnassa on mukana myös poliisi muun muassa silloin, kun on syytä epäillä rikosta.Poliisi on käynnistänyt rikostutkinnan kirkkopalosta, koska tällä hetkellä näyttää todennäköisimmältä, että kirkko on sytytetty tuleen. Asiaa tutkitaan törkeänä vahingontekona.Automaattinen palohälytys saavutti pelastuslaitoksen aamuyöllä kello 4.50. Paikalle ensiksi tulleet havaitsivat palon olevan käynnissä kirkon ulkoseinässä, eikä sisällä käynyt kirkon työntekijä havainnut liekkejä.on tutkinut asiaa sunnuntaina ja jatkaa maanantaina asian selvittämistä. He selvittävät myös, ovatko tapahtumat tallentuneet valvontakameroille.Palosyyntutkinta ja rikostutkinta kestänevät kauan.