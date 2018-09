Kotimaa

IS jättioperaation ytimessä: Tältä näyttää KRP:n laajan tutkinnan kohteena olevan Airiston Helmen tontilla

Keskusrikospoliisi (krp) tutkii talousrikosvyyhtiä, jossa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä.

Tutkinnan kohteena oleva yritys on IS:n tietojen mukaan vuonna 2007 perustettu Airiston Helmi Oy.

Krp on tehnyt lauantain aikana kotietsintöjä yrityksen tiloihin Turun saaristossa. Kolme ihmistä on otettu kiinni.

Tiesulut

Katso yllä olevalta videolta, miltä paikan päällä näyttää.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005838538.html





Tontin





https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005837777.html





Airiston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Päärakennuksen

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005838512.html









keskusrikospoliisin suurtutkimuksen kohteena olevan Airiston Helmen tilalla on poistettu, ja IS pääsi vierailemaan alueella. Paraisilla Turun saaristossa sijaitseva alue on nyt avoinna, mutta yltympäriinsä olevat valvontakamerat ja yksityisaluekyltit kielivät, että paikkaa ei ole tarkoitettu suurelle yleisölle.Päänimikkeenä tutkinnassa on törkeä rahanpesu. Sen lisäksi yritystä epäillään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta.Keskusrikospoliisi on takavarikoinut alueelta rikostarkastajan mukaan huomattavan määrän asiakirjoja ja sähköisiä tallennusvälineitä. Kolme epäiltyä on otettu kiinni.rannassa on useita veneitä. Airiston Helmi on ostanut useita aluksia Puolustusvoimien poistohuutokaupoista. Kaupparekisterin mukaan yrityksen toimialana on matkailu- ja majoituspalvelut sekä kiinteistöjen omistaminen ja vuokraus.Airiston Helmi on hankkinut omistukseensa saaria syväväylän Norrskatan alueelta ja Nauvon ja Korppoon pohjoispuolelta. Naapurin mukaan tontilla on myös käytössä oleva helikopterikenttä.Helmen päärakennus on suuri. Fonectan yritystietojen mukaan Airiston Helmi kuuluu 1–4 työntekijän liikevaihtoluokkaan. Yritys ei kuulu työnantajarekisteriin, johon on liityttävä, jos maksaa säännöllisesti palkkoja – joko vakituisesti kahdelle tai useammalle työntekijälle tai tilapäisesti vähintään kuudelle.Tilinpäätösten mukaan toiminta ei ole ollut kannattavaa, vaan kolmessa vuodessa tappioita on tullut lähes 1,4 miljoonaa euroa.kulmalla vastassa on yllättävä näky: maastokuosiin puettu mallinukke. Nuken tarkoituksena lienee näyttää vartijalta. Naapurin mukaan tontilla on useita ”koppalakkipäisiä variksenpelättimiä”, myös laiturilla. Hän ei enää uskalla liikkua tontilla, vaikka marjasti alueella aiemmin.