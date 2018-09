Kotimaa

Airiston Helmen mökkinaapuri: Sillä tontilla tulee hyytävä olo

Keskusrikospoliisi (krp) tutkii talousrikosvyyhtiä, jossa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä.

Tutkinnan kohteena oleva yritys on IS:n tietojen mukaan vuonna 2007 perustettu Airiston Helmi Oy.

Krp on tehnyt lauantain aikana kotietsintöjä yrityksen tiloihin Turun saaristossa. Kolme ihmistä on otettu kiinni.

Paraisilla sijaitsevan Airiston Helmen mökkinaapuri ei ole yllättynyt keskusrikospoliisin suuroperaatiosta Turun saaristossa.Poliisi tekee kotietsintää Airiston Helmen hallitsemiin kiinteistöihin osana rahanpesuepäilyjä.– Toiminta on ollut oikein salamyhkäistä, mökkinaapuri kertoo Airiston Helmestä.Ennen vanhaan tontin poikki kuljettiin marjametsään. Uusien omistajien aikana ei uskalla liikkua Airiston Helmen mailla.Kesämökkinaapuri kertoo, että pari kertaa hän on ollut alueella, mutta mieli ei tee uudestaan.– Siellä tulee hyytävä olo. Tulee sellainen tunne, että sieltä koska tahansa joku ampuu kuulan kalloon eikä kukaan tiedä, minne ruumis häviää.Naapuri kertoo, että Airiston Helmen alue on täynnä kieltomerkkejä, pääsy kielletty -tauluja, puomeja.– On suomeksi ja venäjäksi, monella kielellä on isoja plakaatteja.Mökkinaapuri muistaa, miten merenrantatontti siirtyi kymmenkunta vuotta sitten uusille omistajille. Tontilla oli aiemmin omakotitalo, jossa asui vanhempi leskirouva.– Nämä ostajat tarjosivat talosta huikean summan. Sitten he rupesivat rakentamaan tontilla.Mökkinaapuri muistelee, miten uudisrakennuksista syntyi aikoinaan kova sota. Sukset menivät ristiin lähinaapureiden kanssa. Naapurit valittivat, miten Airiston Helmen tontille rakennetaan uusia kiinteistöjä ja tontin rajalle vedetään aitaa.Uusien omistajien aikana rannalle ilmestyivät muun muassa järeät laiturit. Lisäksi uudet omistajat ruoppasivat väylän niin, että laiturille pääsee isommalla aluksella.Mökkinaapuri kertoo, että laiturin reunoissa ovat ihmisen kokoiset pahvipoliisit käsi pystyssä.– Ne ovat kuin variksenpelättimet, mutta niillä on koppalakki päässä.Mereltä katsoen näyttää siltä, että laiturilla seisoo kaksi ihmistä.– Minulla yksi vieras lähti kalastelemaan sinne. Hän tuli kauhuissaan takaisin, että mitä pahaa olen tehnyt, kun ukot ovat tuolla kädet pystyssä.Uusien omistajien aikana Airiston Helmen tontille rakennettiin muun muassa helikopterikenttä.Naapuri kertoo, että vielä vuosi sitten saattoi nähdä kopterien tulevan ja menevän. Tänä kesänä on ollut hiljaista.Alkuvuosina maantiellä saattoi nähdä isojen mersujen menevän. Ajotyyli oli naapurin mielestä röyhkeä.– Kun autoja tuli pikkutiellä vastaan, ne melkein jyräsivät meikäläisen ojaan. Tyyli oli se, että tämä on meidän tie.Hiljaista on kesämökkinaapurin mukaan ollut viime aikoina. Ihmisiä ei ole Airiston Helmen tontilla juuri näkynyt.– Ei ole näkynyt muita kuin ruohonleikkaaja.