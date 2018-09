Kotimaa

Kiihtelys­vaaran kirkko­paloa tutkitaan törkeänä vahingon­tekona – poliisi pyytää silmin­näkijä­havaintoja









Poliisi on käynnistänyt esitutkinnan Kiihtelysvaaran kirkon palosta, Itä-Suomen poliisi tiedottaa.Tällä hetkellä rikoksen mahdollisuus näyttää todennäköisimmältä syttymissyyltä ja sen vuoksi asiaa tutkitaan törkeänä vahingontekona.Rikosepäily perustuu siihen, että ensimmäisenä paikalle tulleet henkilöt ovat havainneet palon olevan käynnissä kirkon ulkoseinässä.Yksi kirkon työntekijä oli käynyt sisällä kirkossa pelastamassa joitakin esineitä ja kirkon sisällä oli alustavien tietojen mukaan ollut savua, mutta ei liekkejä.Sähköpääkeskus sijaitsee kirkon sisällä sen alueen läheisyydessä, jossa palo havaittiin ensimmäisten silminnäkijöiden tullessa paikalle. Vielä ei ole poissuljettua, että palo olisi voinut saada alkunsa myös sähköpääkeskuksesta.Poliisi on eristänyt kirkon alueen. Poliisi on käynnistänyt tapahtumapaikkatutkinnan kirkon läheisyydessä. Poliisi kuulustelee parhaillaan ensimmäisiä paikalle saapuneita silminnäkijöitä.Varsinainen palopaikan tekninen tutkinta alkaa maanantaina, kun rauniot ovat jäähtyneet.Poliisi pyytää havaintoja Kiihtelysvaaran kirkon läheisyydestä sunnuntailta 23.9 kello 00.00–05.00 väliseltä ajalta. Poliisi on erityisen kiinnostunut havainnoista kirkon alueella kyseisenä aikana liikkuneista ihmisistä ja autoista.Havainnot ja vihjeet voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse asiaa tutkivan poliisin numeroon 029 545 6461.