HS: Risto Siilasmaa avautuu Jorma Ollilan raivokohtauksista: ”Elop kyyneleet silmissä, pelon ilmapiiri edesauttoi Nokian tuhoa...”

Kotimaa

HS: Risto Siilasmaa avautuu Jorma Ollilan raivokohtauksista: ”Elop kyyneleet silmissä, pelon ilmapiiri edesaut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokouksissa jäykkä tunnelma





Ollila: Väitteet kärjistettyjä tai paikkansapitämättömiä