Lotossa ei täysosumaa – 6+1 tuloksella lähes 100 000 euroa Saloon ja Järvenpäähän

Tässä on kierroksen 38 oikea rivi.

Loton kierroksella 38/2018 oikea rivi on 24, 25, 28, 32, 33, 35, 36 ja lisänumero 26.Kierroksen plusnumeroksi arvottiin 5.Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 3 4 5 3 4 5 ja Lomatonnin voittorivi on Lontoo 97.Kierroksella ei tullut yhtään 7 oikein -tulosta. Sen sijaa 6+1 oikein -tuloksia tuli kaksi kappaletta ja tuloksella saa 92 423,10 euroa.Veikkaukselta kerrotaan, että toinen 6+1-tuloksista oli pelattu ravintola Tiirannassa Salossa. Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen tulee lunastaa voittonsa Danske Bankista.Toinen 92 000 euron voitoista matkaa nettipelaajalle Järvenpäähän. Pelaaja saa voittonsa suoraan tililleen.Koska kierroksella ei ollut yhtään täysosumaa, kasvaa potti 2,4 miljoonaan euroon.7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 92 423,10 e, 6 oikein 2 432,10 e, 5 oikein 60,40 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 ePäivitys kello 23.09: Lisätty tiedot voittajien paikkakunnista.