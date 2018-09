KRP kertoo saariston jättioperaatiosta: Kaikki epäillyt liittyvät yhteen yritykseen, kotietsinnät jatkuvat huomenna

Kotimaa

KRP kertoo saariston jättioperaatiosta: Kaikki epäillyt liittyvät yhteen yritykseen, kotietsinnät jatkuvat huo

Keskusrikospoliisi (krp) tutkii talousrikosvyyhtiä, jossa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä.

Tutkinnan kohteena oleva yritys on IS:n tietojen mukaan vuonna 2007 perustettu Airiston Helmi Oy.

Krp on tehnyt lauantain aikana kotietsintöjä yrityksen tiloihin Turun saaristossa.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005837777.html

Kymmenkunta kohdetta

