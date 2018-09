Kotimaa

Kaksi ihmistä kiinni Turun saariston jättimäisessä poliisioperaatiossa

Keskusrikospoliisi on tehnyt lauantaina kotietsintöjä Varsinais-Suomessa ja kuulustellut seitsemää henkilöä. Henkilöistä kaksi on otettu kiinni.

