Kuvat: Taimenta pyytämässä olleet kalastajat joutuivat äkisti keskelle KRP:n suuroperaatiota – ”Heti tultiin kumiveneellä kylkeen”

Keskusrikospoliisi (KRP) tekee parhaillaan laajoja kotietsintöjä Turun saaristossa. Operaatio liittyy talousrikosepäilyyn.Suomalaisen osakeyhtiön toiminnassa epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä. Lisäksi yhtiön epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa. Osakeyhtiö on rekisteröity Suomeen, mutta sen omistus on toisessa EU-maassa.Saaristossa Säkkiluodon saarella on näkynyt paljon viranomaisliikennettä, taimenen kalastajaksi esittäytyvä mies kertoo. Säkkiluodon saari sijaitsee Paraisilla entisessä Nauvon kunnassa Innamon kylässä.– Paikalla on Merivartioston ulkovartiolaiva, muutamia pienempiä aluksia ja ilmakalustoa, kalastaja sanoo.Kalastaja saapui alueelle noin kello 10 aikaan.– Silloin oli meneillään ilmaoperaatio, kalastaja sanoo.Mies kertoo nähneensä muun muassa Dornierin, eli merivartioston lentokoneen.Toinen seurueen kalastajista kertoo havainneensa myös helikopterin. Viranomaiset ovat kalastajien mukaan jalkautuneet saareen.– Rannassa on kymmenkunta poliisia, hän kertoo.Kalastajat kertovat tarkkailleensa operaatiota vajaan parin kilometrin etäisyydeltä saaresta.Eräs paikalla oleva mies kertoo, että viranomaiset vahtivat, kun hän kulki saaren läheltä.– Ohitettiin tuo saari, ja sieltä tultiin heti kumiveneellä kylkeen kyselemään, kun oltiin matkalla mökille, että mihin ollaan menossa ja saattoivat vierellä niin kauan, että päästiin saaren ohi, mies kertoo.