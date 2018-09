Kotimaa

Soini lähetti kiitoksia esirukoilijoille ja terveiset mystiselle ”Liisalle Ihmemaassa”

Juuri nyt

Ulkoministeri Timo Soinin mielestä hänen luottamuspulastaan on syytä ”poistaa pulinat”.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy