Kotimaa

Poliisi kaipaa vihjeitä jykevästä Chevrolet Silveradosta – jos näet kuvan auton, soita 112

22.9. 10:13

Rikos Varkaustapauksen ratkaisevasta vihjeestä on luvassa palkkio.

Tampereelta Asentajankadulla sijaitsevan autoliikkeen pihasta on anastettu elokuun 26.–27. päivien välisenä aikana valkoinen Chevrolet-merkkinen auto, rekisteritunnus NJA-641. Auto on edelleen kateissa.



Auto on korimalliltaan neliovinen pick-up ja rekisteröity kuorma-autoksi. Auton malli on Silverado, 2500 HD Vortecin 6,0 Flex Fuel moottorilla, automaattivaihteinen neliveto ja vuosimalli 2015.



Poliisi pyytää havaintoja autosta akuutissa tilanteessa hätänumeroon 112 ja kiireettömistä vihjeistä puhelinnumeroon 0800 90022 (vastaaja) tai sähköpostiin vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.



Vakuutusyhtiö on luvannut ratkaisevasta vihjeestä palkkion.