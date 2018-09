IS vertaili alkoholin hinnat naapurimaissa: Ruotsissa jopa halvempaa kuin Tallinnassa – ”Kannattaa ehdottomasti hakea”

Kotimaa

IS vertaili alkoholin hinnat naapurimaissa: Ruotsissa jopa halvempaa kuin Tallinnassa – ”Kannattaa ehdottomast

Kruunun





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://infogram.io/p/0fd2a30ff1a01d8b3a94ab4249616204.png

Systembolagetin

Suomalaiset ovat hintatietoisia, he ostavat tuotteet siltä puolen rajaa, missä ne ovat edullisempia.

Pohjoisessa





Oululaiskaverukset