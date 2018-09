Teleyhtiön tukiasema tuikattiin tuleen Kangasalla – Poliisin mukaan vahingot olisivat voineet olla hyvin suuret

Kotimaa

Teleyhtiön tukiasema tuikattiin tuleen Kangasalla – Poliisin mukaan vahingot olisivat voineet olla hyvin suure

Kangasalla Tampereen länsipuolella on sytytetty tuleen teleyhtiön tukiasema. Poliisi kertoo, että teko on todennäköisesti tapahtunut maanantai-iltana noin iltakymmenen aikaan.Osoitteessa Asemantie 180 sijaitseva teleyhtiön tukiasema oli lakannut toimimasta, ja kun syytä selvitettiin, kävi ilmi, että tukiasemakoppia oli yritetty polttaa.Poliisin mukaan teolla olisi voitu aiheuttaa hyvin suuret vahingot.Asiaa tutkitaan törkeän vahingonteon yrityksenä.Poliisi pyytää asiasta vihjeitä ja havaintoja. Pirkanmaan vihjepuhelimen numero on 0800-90022. Numerossa on vastaaja, jonne viestin voi jättää.