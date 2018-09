Kotimaa

Pahoinpitelyjä, varkauksia, ryöstöjä – Nasujaisten jatkoilla tehtailtu urakalla epäiltyjä rikoksia Vantaalla

Vantaalla on nasuteltu menemään syksyn aikana ahkerasti. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessa, että lukioiden aloitukseen liittyviä nasujaisia tai nahkiaisia on järjestetty Vantaalla syksyllä useana peräkkäisenä perjantaina.Poliisi kertoo, että nasujuhlapaikoilta on kirjattu syksyllä rikosilmoituksia pahoinpitelyistä, varkauksista ja ryöstöistä.Poliisin kannalta ongelmana ovat olleet juhlien jatkot, eivätkä niinkään itse nasujaiset. Jatkoja seuraamaan kun tulee myös koulujen ulkopuolisia henkilöitä, joista jotkut aiheuttavat häiriöitä ja riitaa juhlaväessä. Tilanteista on kehkeytynyt esimerkiksi tappeluja.Poliisi kertoo saaneensa nasujaisten jatkojen aiheuttamasta häiriöstä tiukkaa palautetta muun muassa Jokiuoman puiston ympäristön asukkailta.Jokiuoman puistossa ja Heurekan rannassa myös sivulliset ihmiset ovat joutuneet väkivallan kohteiksi. Poliisin mukaan heiltä on esimerkiksi pummattu tupakkaa ja lyöty nyrkillä kasvoihin.Poliisin mukaan rettelöitsijät liikkuvat usein 5–8 henkilön porukassa, joka ottaa kohteekseen jonkun juhlijoista. Tämänsyksyisistä nasujaisista tehtyjen rikosilmoitusten mukaan joidenkin rettelöitsijöiden on nähty myös kantavan mukanaan teräaseita.Poliisi korostaa nuorten teräaseiden mukana kantamisen olevan ilmiönä vaarallinen.Juhlimisessa huolestuttavaa on poliisin mukaan sekin, että alaikäiset käyttävät päihteitä, jolloin heistä tulee helpompia uhreja rikoksille.Poliisi kertoo pyrkivänsä reagoimaan nuorten tapahtumiin ajoissa lisäämällä alueelle poliisipartioita, mutta välillä tieto nasujaisista tulee poliisillekin yllätyksenä.