Kotimaa

Poliisi havaitsi todella härskiä tasoristeyskäytöstä Kajaanissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin tietoon on tullut, että Kajaanin Renforssin rannassa Tehdaskatu 15 kohdalla on havaittu vaarallista tasoristeyskäytöstä, kertoo Oulun poliisi.Poliisin mukaan rautatien tasoristeystä ylitetään pyörillä, mopoilla ja autoilla, vaikka puomit olisivat alhaalla ja punainen valo palaisi.Poliisi muistuttaa, että puomeja pidetään alhaalla junan liikkuessa alueella ja ne nostetaan vasta kun vaara on poistunut, jolloin tasoristeystä pääsee ylittämään taas normaalisti.Poliisi painottaa, että puomien ohittaminen niiden ollessa alhaalla voi olla erittäin vaarallista, sillä liikkuva juna ei pysähdy hetkessä.Raiteilla voi olla myös muuta liikennettä. Poliisin tietoon tulleita tapauksia tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisina.