Bisquitin kolumni: Pallokentän laidalla

Sellainenkin aika kuuluu Suomessa olleen, kun piti välttää k-sanan käyttöä.Nykyihminen voi puhua vapaasti karhusta, mutta tuolloin eläneiden kerrotaan pelänneen, että metsän mahtava kuningas loukkaantuu karhun kuulemisesta.Asianomainen itse ei omasta loukkaantumisestaan tiennyt ilmeisesti mitään, mutta kerrankos tuommoinen pikkuasia on hyssyttelyyn mieltyneitä milloinkaan estänyt.Lähihistoriasta muistetaan myös ajanjakso, jolloin suomalainen media seurasi lähinnä vain Litmasen loukkaantumisia.Tänä päivänä loukkaantumista voidaan pitää medianäkyvyytenä laskettuna jo endeemisenä.Vaikka tarve alkaa olla ilmeinen, saatavilla ei ikävä kyllä ole mitään suomalaista loukkaantumisherkkyyttä kuvaavaa avointa Litmasen asteikkoa.Joka tapauksessa mediahavaintojen perusteella loukkaantumiskynnys näyttää takavuosiin verrattuna alentuneen merkittävästi.Samalla media on tehnyt tutuiksi uusia kansallisen loukkaantumisen kategorioita, joista kolmeksi pahimmaksi on luokiteltu pöyristyminen, hyytävä pöyristyminen ja kaikkein pahimpana lajina jäätävä pöyristyminen.Loukkaantumista ei pidä sekoittaa mielensäpahoittamiseen, josta on Suomessa tullut kansainvälisessäkin mitassa harvinaisen tuottoisaa liiketoimintaa.suomalaiset nykyään sitten alttiimpia pöyristymään kuin aiemmin?Jos kysymystä pyrkii lähestymään sen perusteella, minkä kuvan tiedotusvälineet antavat suomalaisesta, vastaus ei juuri jätä tilaa jossitteluille.Keskimääräinen suomalainen representoituu median narratiivissa (muistinvarainen lainaus) homekoulukiusattuna, seksuaalisesti häirittynä muunsukupuolisena.Mutta nykymedia ei ole vain pöyristymisen alusta, se on myös itse aloitteellinen pöyristyjä.Tuorein jäätävän tason mediapöyristyminen saavutettiin, kun tietyn rotevoituneen ja rodullistetun amerikkalaisen tennisoletetun uskottiin muistuttavan valtajulkisuudessa aivan liikaa muodokkaaksi pyöristettyä karikatyyriään.Pöyristyminen oli alusta alkaen globaalia, joten Suomella ei ollut mitään mahdollisuutta välttyä tartunnalta.Sama ilmiö siis kuin taannoiset Me Too -reaktiot, jotka saivat historiasta tutut hysterianäytökset vaikuttamaan amatöörien puuhastelulta.Muutamaa harvaa sivuääntä lukuun ottamatta julkinen puheavaruus oli tuttuun tapaan taas yhdessä kollektiivisessa humauksessa median betaurosten ja tavanomaisten sukupuolentutkijoiden hallussa.pöyristyjillä, näillä kolmannen vuosituhannen taistolaisilla, näyttää olevan mediassa yliote.Toinen asia sitten on, voiko olotila jatkua. Historia osoittaa ainakin sen, että kun tarpeeksi pitkään koetellaan, kuinka lopulta kesypussikin äkäistetään.Kirjoittaja on elänyt aikuisikänsä naisvaltaisessa taloudessa.