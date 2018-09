Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Pumpuliin kääritty kieli

Tahallaan väärin ymmärtäjiä on kohta enemmän kuin ruokarajoitteisia.

Tahallaan

Rajoja koetellut leikinlasku olisi tänään taatusti poliittisesti epäkorrektia.

Marginaalissa