Äitiä syytetään lapselle keksityistä oireista – yllätyskäänne käräjillä, syyte muuttui viime hetkellä

Alkuperäisen syytteen mukaan vastaajana oleva 43-vuotias nainen sepitti pienelle pojalleen oireita niin, että lääkärit diagnosoivat hänelle turhaan muun muassa reuman, diabeteksen ja syömishäiriön.Ennen loppulausuntoaan syyttäjä kertoi kuitenkin muuttavansa syytettä reuman osalta. Keskiviikkona todistajana ollut reumalääkäri kertoi, että pojan reumaa oli tutkittu nukutuksessa 14 kertaa ja joka kerralla havaittiin niveltulehduksia.– Pojan diagnoosit ovat lastenreumaa lukuunottamatta perustuneet oleellisin osin (äidin) kuvaamiin oireisiin ja lisäksi viitteellisiin tai niukkoihin kliinisiin löydöksiin. Lastenreuman osalta löydökset ovat olleet niukkoja, syyttäjä muotoili.Syyttäjä korosti, ettei kyse ole siitä, etteikö niveltulehduksia olisi ollut vaan siitä, että äiti liioitteli oireita.Pahoinpitelystä syytettyä äitiä uhkaa ehdollinen vankeusrangaistus. Syyttäjä katsoo, että poika altistui äidin sepittelyn vuoksi turhille tutkimuksille ja toimenpiteille lähes kolmen vuoden ajan vuosina 2013–15.Lisäksi äiti aiheutti syytteen mukaan vahinkoa pojan fyysiselle ja psyykkiselle kehitykselle. Poika oli tekoaikaan 3–6-vuotias.Äidin teon taustalla on syyttäjän mukaan välillinen Münchhausenin oireyhtymä. Kyseessä on psyykkinen sairaus, jossa huoltaja hakee itselleen ymmärrystä ja huomiota asettumalla ”kärsivän vanhemman” rooliin.Syyttäjä korostaa loppulausunnossaan sitä, että pojan oireet ilmenivät aina vain äidin seurassa. Lopulta Münchhausenia epäilleet puolueettomat Kuopion yliopistollisen sairaalan lääkärit tekivät pojasta lastensuojeluilmoituksen.Huostaanoton jälkeen poika on ollut täysin terve.– Jos vain yksi ongelma olisi poistunut, kun poika sijoitettiin sijaiskotiin, tilanne olisi toinen. Mutta kun kaikki sairaudet olivat poissa, se on vahva näyttö siitä, että kyse oli sepittelystä, syyttäjä totesi loppulausunnossaan.