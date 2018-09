Kotimaa

Hyvin lämmintä ilmaa virtaa nyt Suomeen – dramaattinen muutos tapahtuu hetkessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perjantaina Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu sadealue pohjoiseen, iltapäivällä lounaassa sää jo muuttuu poutaisemmaksi ja pilvipeite rakoilee.Pohjoisessa on päivällä poutaa ja etenkin Lapissa aurinkoista laajalti. Illalla maan keskivaihelle saapuu hajanaisia sateita etelästä.Lounaistuuli on enimmäkseen navakkaa, puuskissa jopa kovaa maan keskivaiheilla. Etelässä tuuli on enimmäkseen kohtalaista.Etelässä päivälämpötila on 18–20 astetta, maan keskiosassa 12–15 astetta, Lapissa 10–13 astetta. Yöllä runsastuvia sateita saapuu maan länsi- ja pohjoisosaan länsilounaasta. Etelänpuoleinen tuuli navakoituu maan etelä- ja keskiosassa. Ukkonen voi jyrähtää.Lauantaina matalapaineen keskus liikkuu Suomen länsipuolitse koilliseen ja sää viilenee. Etelänpuoleinen tuuli edelleen voimistuu ja on puuskissa kovaa. Etenkin maan länsiosassa tuulee erityisen voimakkaasti. Lounaisilla merialaueilla on lounaismyrskyä.Sateita liikkuu koko maan yli itään, pohjoisessa sataa runsaasti paikoin. Päivällä sateet painottuvat pohjoiseen, muualla tulee sadekuuroja ja on puolipilvistä tai pilvistä. Päivälämpötila on 12–14 astetta, Lapissa noin 10 astetta.Sunnuntaina pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee etenkin pohjoisessa ja idässä. Päivälämpötila on 12–14 astetta, Lapissa 6–10 astetta.