Kotimaa

Poliisi pyytää apua: Oletko nähnyt tätä autoa? Voi liittyä epäiltyyn murhaan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005834537.html

Poliisi on kiinnostunut tummanpunaisen Nissan Almeran vuosimallia 2000 liikkeistä viime viikonloppuna. Erityisesti poliisia kiinnostavat havainnot autosta sunnuntaiaamuyöllä kello 2–5 aamuyöllä.Auton rekisterinumero on IAF-186. Kuvista voi havaita, että tuulilasissa on kiinni navigaattori, ja ajopeilistä roikkuu koriste. Takalasissa on pieni sininen tarra ja takana peräkoukku.Auton epäillään liittyvän Porissa viime sunnuntaiaamuyönä asuntopalon yhteydessä paljastuneeseen murhaepäilyyn.Viranomaiset tulivat paikalle aamuviiden jälkeen, kun sivulliset ilmoittivat palosta ja löysivät asunnon omistajan, keski-ikäisen porilaisnaisen kotoaan kuolleena.Poliisi tutkii asiaa murhana ja on ottanut kiinni todennäköisin syin epäiltynä vuonna 1990 syntyneen miehen.Jos sinulla on tietoa autosta, ota yhteyttä poliisin numeroon 050 4564963 tai sähköpostitse vihjeet@lounais-suomi.poliisi.fi. Havainnoista voi ilmoittaa nimettömästi.