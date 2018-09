Kotimaa

Jukka Tennilän kolumni: Kaksi aikapuoluetta

Kompromissia on vaikea esittää, kun vaihtoehtoja on vain kaksi

siirretään ensi kuun lopulla kesäajasta talvi- eli normaaliaikaan, ja siirtoa odotettaessa keskustellaan vilkkaasti siitä, kumpi aika pitäisi aikanaan omaksua vakinaiseksi.Taustalla on Euroopan komission aie luopua ensi vuonna kellojen siirtelystä. EU:n jäsenmaat saisivat itse päättää, kumman, normaali- vai kesäajan, ne ottavat omaksi ajakseen. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on luokitellut asian työvoitoksi suomalaisille: ”Aloite lähti meiltä, ja asiaa ovat edistäneet niin ministerimme kuin meppimme.”Enää pitäisi kansallisesti päättää, kummassa ajassa haluamme elää – jos siis komission aloite läpäisee EU:n monimutkaisen päätöksentekomenettelyn. Kellonsiirtelysirkuksesta luopumisen läpimenoa on yleisesti myös epäilty.aikapoliittisessa tilanteessa suomalaiset näyttävät jakaantuneen kahteen melko tasavoimaiseen puolueeseen. Toinen niistä haluaa elää pysyvästi kesä- ja toinen talviaikaa. Välittävää kantaa edustavat ne keskustelijat, joille on yksi lysti, kumpi aika valitaan, kunhan viisarien edestakaisesta siirtelystä luovutaan.Kesäajan yksi haittapuoli on tässä vaiheessa syksyä alkanut näkyä: aamuseitsemäksi töihin menevät joutuvat tekemään työmatkansa hämärässä. Ilmiön kääntöpuolena on tosin se, että töiden jälkeen valoisaa aikaa riittää tunnin pitempään kuin normaaliajassa riittäisi.On huomautettu, että jos kesäaika omaksuttaisiin pysyväksi, aurinko nousisi eteläisimmässä Suomessa talven pimeillä vasta puoli yhdentoista pintaan. Mailleen aurinko menisi vasta kello neljän jälkeen. Symmetriasta oltaisiin kaukana, sillä aamupäivää riittäisi vain runsaat puolitoista tuntia iltapäivän runsasta neljää tuntia vastaan.Mitä järkeä tässä olisi? Ei mitään, mutta se ei tietenkään olisi ainoa järjettömyys, jolla päättäjät meitä rasittavat. Jo Axel Oxenstierna (1583–1654) tiesi, miten vähällä järjellä maailmaa hallitaan.Keskipäivällä eli kello 12 auringon pitäisi olla korkeimmillaan, ja talviajassa tämä vaatimus toteutuu paremmin kuin kesäajassa. Tosin elämä on nykyisessä kulutuskulttuurissa alkanut illan virkkujen tyydytykseksi painottua entistä enemmän iltaan, mutta aurinko ei tottele tämän kansanosan mielihaluja.illan virkkua vastaa aamuvirkku, joka on helisemässä, jos pitää valvoa myöhään. Keskuuteemme mahtuu monenlaista hiihtäjää, eikä ihmisiä pidä yrittää estää olemasta uskollisia itselleen.Toimittaja Peter Buchert kysyi viime viikonloppuna Hufvudstadsbladetissa, miten Suomen eduskunta tietäisi, mikä aika, kesä- vai talvi-, sopii hänelle parhaiten, kun Euroopan unionikaan ei tiedä vaan sallii asiassa armollisesti kansallisen päätöksenteon.Pysyvän kesäajan kannattajat ovat huomauttaneet, että aurinko paistaa aamulla ”turhaan”, kun se nousee ennen herätyskellon pirinää. Eri mieltä asiasta ovat ne aamuvirkut, joilla on tapana nousta aikaisin ja ehtiä puuhata yhtä ja toista ennen töihin lähtöä. Se on valoisina aamuina mukavaa.Kesä- ja talviaikapuolueiden voimienmittely on edessä, ja kompromissia on vaikea esittää, kun vaihtoehtoja on vain kaksi. Jompaankumpaan asentoon viisarit pitää panna.Tietenkin voidaan leikitellä ajatuksella kansanäänestyksestä, jonka äänestyslipussa olisi kesä- ja talviajan lisäksi tarjolla kolmas vastausvaihtoehto : kysykää fiksumpia!Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja.