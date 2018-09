Kotimaa

Lämmin sää hellii Etelä-Suomea vielä hetken – paikoin päästään 20 asteeseen

Pilvisyys vaihtelee torstaina etelässä mutta sää on pääosin poutainen. Maan keskiosassa satelee paikoin, lännessä on iltapäivällä jo poutaa. Pohjoiseen mentäessä sateet yleistyvät, ja sateisinta siis on Lapissa.Päivälämpötila on tavanomaista korkeampi, etelässä jopa useita asteita. Yö on hyvin lämmin koko maassa.Perjantaina aamulla etelään leviää paikallisia sateita. Päivällä sadealue yhtenäistyy ja siirtyy maan keskiosaan. Etelässä pääsee aurinko paistamaan, jolloin päivälämpötila kohoaa lähelle 20 astetta, paikoin ylikin. Illalla ja lauantaiyönä sataa toisaalta pohjoisessa, toisaalta etelästä leviää uusi sadealue.Lempeät ja lämpimät alkusyksyn kelit saavat väistyä viikonlopuksi, sillä syysmyrsky rantautuu Suomeen lauantaina.Lauantaina sateisinta on edelleen pohjoisessa, mutta paikallisempia sateita tulee etelässä asti. Etelätuuli on voimakasta, etelässä tuulee lounaasta. Sää on koko maassa aiempaa viileämpi.Brittein saarten yli virtaa perjantaina kohti Manner-Keski-Eurooppaa ja Etelä-Skandinaviaa voimalla selvästi viileämpää ilmaa. Etelä-Norjan matalapaine tuulistaa myös Suomen säätä. Etelä-Italiassa ja Sardiniassa on epävakaista.