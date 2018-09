Kotimaa

Pahoista ongelmista kärsinyt junaliikenne on palannut normaaliksi

20.9. 7:55

Junaliikenne Junaliikenne on palannut aamuyön ja aamun aikana normaaliksi raideliikenteen eilisten laajojen ongelmien jälkeen, kerrotaan VR:stä.

Eilisen pulmat vaikuttavat vielä sen verran, että muutama pääkaupunkiseudun lähijunavuoro on peruttu tältä aamulta.



Kaukojunista Tampereen suunnasta Helsinkiin saapuva IC162 on VR:n mukaan myöhässä noin tunnin. Tämän viivästymisen syy on kalustovika, eikä se liity rataverkon eiliseen sähkövikaan.



Eilen junaliikenne pysähtyi rataosuuksilla Helsinki–Riihimäki sekä Helsinki–Turku sähkökatkon vuoksi. Vian aiheutti huoltotöiden yhteydessä hajonnut tietoliikennekytkin.



Liikenne alkoi uudelleen iltayhdeksän tienoilla.