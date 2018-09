Kotimaa

MTV: Seitsemälle sakot seksin ostamisesta parituksen uhrilta – oikeus tiukensi ensi kertaa laintulkintaa 19.9. 22:51

Suomessa on ensimmäistä kertaa tuomittu seksin ostaneita miehiä sillä perusteella, että heidän olisi pitänyt osata epäillä naisen olevan parituksen uhri, kerrotaan MTV:n Rikospaikka-ohjelmassa.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maanantaina sakkoihin seitsemän miestä seksin ostamisesta parituksen uhrilta. Parituksen kohteena oli 18-vuotias romanialainen nainen.



Seksin ostaminen aikuiselta on Suomessa rangaistavaa vain, jos kohdehenkilö on ihmiskaupan tai parituksen uhri. Tuomioita ostajille ei ole juuri annettu.



Aiemman lain mukaan ostajan oli pidettävä varsin todennäköisenä sitä, että myyjä oli parituksen kohteena. Vuoden 2015 lainmuutoksessa kynnystä alennettiin niin, että riittää, jos ostajalla on syytä epäillä paritusta.



Tätä syytä epäillä -rajaa tulkittiin päätöksessä nyt ensi kertaa. Oikeus tulkitsi, että parituksesta oli nähtävillä merkkejä muun muassa naisen iän vuoksi.