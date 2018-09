Erikoinen väkivaltarikos Torniossa – 31-vuotias mies kiinni, poliisi eristi alueen, vaikenee lähes kaikista yksityiskohdista

Kotimaa

Erikoinen väkivaltarikos Torniossa – 31-vuotias mies kiinni, poliisi eristi alueen, vaikenee lähes kaikista yk

Poliisi on ottanut keskiviikkoiltana Tornion Aarnintieltä kiinni 31-vuotiaan miehen epäiltynä väkivaltarikoksesta. Miestä etsittiin poliisioperaatiossa– Poliisipartioita on ollut muutama tapahtumapaikalla, kun on ollut henkilön etsintäoperaatio samalla, niin paikalla on ollut enemmän väkeä, Oulun poliisilaitokselta kerrotaan.Mies löydettiin ulkoa noin kahden kilometrin päästä tapahtumapaikalta.– On myös tutkinnan alla, kuinka laaja tapahtumapaikka-alue on, poliisista kerrotaan.Poliisi on hyvin niukkasanainen rikoksesta. Vielä ei kerrota, kuinka vakavasta tai millaisesta väkivaltarikoksesta on kyse. Väkivaltarikoksiin lasketaan niin henkirikokset kuin pahoinpitelytkin.– Tutkinta on vielä pahasti kesken ja nimikkeet elävät, joten enempää ei tässä vaiheessa voida lausua.Poliisi on eristänyt tapahtumapaikan tutkintaa varten. Tapahtumapaikalla liikkuminen on turvallista alueen asukkaille.– Toiminta on varmasti herättänyt huolta asukkaissa, mutta paikallisille asukkaille ei aiheutunut vaaraa poliisin eikä kohdehenkilön toiminnasta, poliisista kerrotaan.