Kotimaa

Junaliikenne katkesi Etelä-Suomessa – Rataliikennekeskus: Sähkökatko, merkittävä häiriö

Vikaa edellisen kerran eilen

Junat eivät tällä hetkellä kulje Turku–Helsinki- ja Riihimäki–Helsinki-väleillä. Rataliikennekeskuksen mukaan liikenteessä on merkittävä häiriö, jonka takana on syy liikenteenohjausjärjestelmässä.VR kertoo, että kyseessä on sähkökatko. Vika alkoi 19.05.– Vikaa korjataan mutta arviota korjaantumisajasta ei vielä ole, kertoo rataliikennekeskus.VR pyytää matkustajia varautumaan merkittäviin myöhästymisiin ja peruutuksiin sekä lähi- että kaukoliikenteessä.HSL tiedottaa, että myös Helsingin seudun lähijunaliikenne on sähkövian vuoksi poikki. Matkustajia kehotetaan käyttämään muita kulkuneuvoja.Junaliikenne vikaantui myös eilen tiistaina. Junaliikenne Helsingissä pysähtyi aamulla kello 9 aikaan turvalaitoksen vikaantumisen vuoksi.Vika saatiin korjattua reilua tuntia myöhemmin, mutta junat myöhästelivät laajasti.Ilta-Sanomat seuraa tilanteen kehitystä.