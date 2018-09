Kotimaa

Palaneesta asunnosta löytyi naisen ruumis – poliisi vangitsi murhasta epäillyn miehen

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005831309.html

Viime sunnuntaina Porissa paljastuneen henkirikoksen tutkinta on edistynyt, tiedottaa poliisi. Tulipalon yhteydessä asunnosta löydettiin asunnon omistaja, keski-ikäinen porilaisnainen kuolleena.Satakunnan käräjäoikeus on nyt poliisin vaatimuksesta vanginnut vuonna 1990 syntyneen ulkomaalaistaustaisen Porissa asuvan miehen.Poliisi tutkii asiaa murhana. Tutkinnassa on tehnyt aiemmin useita kiinniottoja, mutta muut tapauksen vuoksi pidätettyinä olleet on nyt vapautettu.