Seitsemänkymppinen muistisairas nainen katosi Hausjärvellä – mukana punavalkoinen lippu

Poliisi pyytää ilmoituksia hätänumeroon.

Muistisairasta vuonna 1943 syntynyttä naista etsitään Hausjärvellä Hämeenlinnan ja Hyvinkään välillä. Poliisi ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu etsivät naista. Nainen oli keräämässä rastimerkkejä pois Erkyläntien itäpuolella.



163 cm pitkä nainen on pukeutunut vihreävalkoiseen suunnistusseuran puseroon ja mustiin housuihin. Hänellä on ruskeat lyhyet hiukset ja mukana punavalkoinen rastilippu. Poliisin tietojen mukaan nainen on hyväkuntoinen ja liikkuu hyvin.



Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätäkeskukseen numeroon 112.