Hyvämuistinen Tiitinen ei muista yhtään nimeä Stasi-listalta: ”Se on Jumalan tosi, että se on näin”

Supon ex-päällikkö Seppo Tiitinen https://www.is.fi/haku/?query=seppo+tiitinen kertoi muistelmissaan, että hän ei kerta kaikkiaan https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005833007.html muista yhtään nimeä Stasi-listalla olleista 18 suomalaista.Tiitinen sanoi kirjassaan Tiitinen – Veijareita ja vakoilijoita (Otava), että nimet eivät sanoneet hänelle mitään, ja että listalla ei ollut Kalevi Sorsan https://www.is.fi/haku/?query=kalevi+sorsan tai Tarja Halosen https://www.is.fi/haku/?query=tarja+halosen kaltaisia nimekkäitä poliitikkoja.IS:n haastattelussa Tiitinen vakuutteli, että hän ei muista ainuttakaan nimeä niin sanotulta Tiitisen listalta.

Ette millään muista yhtään nimeä?

– En, Tiitinen vastasi IS:lle.

Muistatte kyllä nimet vahtimestareista alkaen, mutta yhtään nimeä ei muistu mieleen Tiitisen listalta?

– No, ei kerta kaikkiaan. Se on Jumalan tosi, että se on näin.

Onko mahdollista, että nimet olisivat olleet koodinimiä?

– Tietysti se on mahdollista, mutta kyllä ne ihan tavallisia suomalaisia nimiä olivat. Eivät ne etunimeen pohjautuvia koodinimiä olleet, vaan etunimet ja sukunimet olivat listassa. Listaa ei silloin (1990) pidetty juuri minään.

Käsi sydämellä – vannotte, että yhtään nimeä ei tule mieleen, vaikka teillä loistava muisti onkin?

– Mitään huomiota herättäviä nimiä ei ollut. Sen takia olen sanonut, että voin kohtuullisella varmuudella sanoa, että siellä ei nyt Kalevi Sorsan nimeä ollut tai Tarja Halosen kaltaista johtavan poliitikon nimeä.

Käytätte termiä – kohtuullisella varmuudella – ettekö ole täydellisen varma?