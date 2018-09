Savonlinnassa paljastui saimaannorppien joukkohauta – karmealta näyttänyt löytö käynnisti välittömästi villin huhumyllyn

Kotimaa

Savonlinnassa paljastui saimaannorppien joukkohauta – karmealta näyttänyt löytö käynnisti välittömästi villin

Tuttua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Metsähallituksen

Koskelan

Tänä

Saimaannorpan