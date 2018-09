Kotimaa

Etelässä on lämmintä vielä muutaman päivän – Lapissa ollaan lähellä 10 astetta

Maan eteläosassa voimistuu lounaistuuli, pilvisyys vaihtelee ja on enimmäkseen poutaa. Maan keskivaiheilla sataa.Lapissa on päivällä vielä poutaa ja pilvipeite rakoilee, illalla sää muuttuu Lapissa sateiseksi etelästä alkaen.Päivälämpötila on aivan etelässä ja kaakossa ylimmillään noin 20, maan keskiosassa 15, Pohjois-Pohjanmaalla 12 ja Lapissa ollaan lähellä 10 astetta.Torstaina lounaistuuli, pohjoisessa etelänpuoleinen tuuli, yltyy navakaksi.Maan pohjoisosan yli koilliseen liikkuu sateita, Lapissa sade on runsainta ja voi myös ukkostaa.Myös maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu pilvisyyttä ja hyvin paikallisia sateita itään. Iltaa kohti etelässä on lännestä alkaen selkeämpää.Päivälämpötila on etenkin idässä ja Uudellamaalla lähellä 20 astetta, maan keskivaiheilla 14–17 astetta, Itä- ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.Perjantaina maan etelä- ja keskiosan yli illaksi Pohjois-Pohjanmaan tienoille liikkuu sadealue. Iltapäivällä etelässä on ohimenevästi aurinkoisempaa, illalla etelästä saapuu uusia sateita.Lapissa on poutaa ja osin aurinkoista, illalla sää muuttuu sateiseksi Lapissa etelästä alkaen. Etelätuuli on maan eteläosassa voimakasta.Päivälämpötila on etelässä noin 20, maan keskivaiheilla 12–15, Lapissa noin 12 astetta.